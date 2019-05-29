Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

Kozcağız beldesine bağlı Kızılelma köyünde oturan B.Ç. jandarmaya başvurarak kendisini telefonla arayan ve emniyet müdürü olarak tanıtan kişinin, kendisine 578 kişilik terör listesinde adının olduğunu ve ülke çapında çok gizli bir operasyon yaptıklarını söylediklerini belirtti.

'KİMSEYE BİLGİ VERMEYİN'

Söz konusu kişilerin kendisine yardımcı olmak için evindeki değerli ziynet eşyalarını ve 60 bin lirayı belirlenen adrese getirmelerini ancak kimseye bilgi verilmesini istediklerini anlatan B.Ç. dolandırıldığını anladığını ifade ederek şikayetçi oldu.

PARAYI ALMAK İÇİN GELDİKLERİNDE YAKALANDILAR

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat ve araştırma sonucu şüpheli iki kişi parayı almak için geldikleri yerde suçüstü yakalandı.

Bartın Üniversitesinde öğrenci oldukları ve Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı şebekesiyle çalıştıkları belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

AA