İstanbul’da telefonda arayan kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyen mağdurların şikayetleri üzerine soruşturma açıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada 4 ay süren telefon ve fiziki takip yapılarak şüphelilerin organize bir şekilde çalıştıkları ortaya çıktı.

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI KULLANARAK ARIYORLARMIŞ

Şüphelilerin bazı bilgisayar programları kullanarak, karşı tarafa sözde 155 polis imdat telefonundan arıyormuş gibi gösterdikleri daha sonra polis ya da savcı olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Kurbanlarını sözde terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini, isimleri adına hat çıkarıp kullandığı yönünde sözlerle ikna eden şüphelilerin para vermezlerse başlarının belaya gireceğini söyledikleri öğrenildi.

ZİYNET EŞYALARINI ELLERİYLE TESLİM ETTİLER

Büyük bölümü yaşlı insanlar olan kurbanların bu yalana inanmalarının ardından bankadan tüm paralarını çektikleri, evde bulunan altın ziynet eşyalarını bir poşete koyarak şüphelilerin söylediği adrese götürerek elleriyle teslim ettikleri tespit öğrenildi. Mağdurlardan bazılarının kredi çekerek şüphelilere verdiği belirlenirken, bazı kurbanların bir kaç kez dolandırıldığı belirlendi.

POLİS 4 MİLYON LİRAYI ÇALINMAKTAN KURTARDI

Yapılan tahkikat sonucu şüphelilerin toplam 18 mağdurdan yaklaşık 10 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Polisin telefon dinlemeleri sırasında şüphelilerin 4 milyon lirayı alarak kaçmalarını engelleyerek 9 kişiyi yakaladığı ve tutuklanmalarını sağladığı belirtildi.

3 İLDE OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında gerekli delillerin toplanmasının ardından şüphelilere yönelik İstanbul, Şanlıurfa ve Kocaeli’nde yapılan operasyonda aralarında çete liderleri Burak D.(30) ile Mikail A.(43) ’nın bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda telefon aramalarında kullanılan 2 bilgisayar, 2 adet post makinesi, 15 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden aralarında iki çete liderinin de bulunduğu 8’i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Daha önce ara operasyonlarda yakalanarak tutuklanan 9 kişi ile birlikte toplam tutuklu sayısı 17’ye yükseldi.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer vatandaşları uyararak bu tür telefonla arayan kişilere inanmamalarını kesinlikle para vermemelerini böyle bir durumla karşılaştıklarında 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunmalarını istediler.

DHA