Telefon kamerasıyla yapılan Covid-19 testi geliştirildi

Kaliforniya Santa Barbara Üniversitesi bilim insanları, sadece akıllı telefonlarınızı ve basit laboratuvar kitlerini kullanarak Covid-19 olup olmadığınızı öğrenebileceğiniz bir test yöntemi geliştiriyor. Bu test aynı zamanda grip için de etkili.

Kullanıcı, bilim insanlarının geliştirdiği ‘Bacticount’ isimli uygulamayı telefonuna indiriyor. Bu, akıllı telefonun ön kamerasını portatif bir ısıtıcıya dönüştürüyor. En sonunda ise ağızdan alınan tükürük örneği, 7 dolarlık test kitine ve ardından portatif ısıtıcı yüzeyine koyuluyor.

Bu test, virüslü RNA'yı telefonunuzun kamerasında daha belirgin hale getirecek reaktif bir solüsyon içeriyor. Uygulamayı çalıştırıldığı zaman ekran parlak kırmızıya dönerse sonuç pozitif demek. Uygulama ayrıca renk reaksiyonunun ne kadar hızlı gerçekleştiğine bağlı olarak virüs miktarını da tahmin edebiliyor.



