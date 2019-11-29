Telefon sahiplerine Wi-Fi uyarısı

Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde internet hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız.

Önce Ayarlar'a girin.

Ardından Hücresel kısmını seçin.

Gelecek olan ekran bu şekilde:

Ancak aradığımız özellik ekranın en altında.

Aşağı doğru ekranı kaydırın

Şimdi karşınızda Wi-Fi Yardımı seçeneği gelecek. Bu ayar kapalı olmalı.

Bu ayarın sebebi ne?

Bu özellik siz Wi-fi ile internete bağlandığınızda, eğer Wi-fi hızı yavaş ise, hücresel bağlantı yani 3G/4G üzerinden internet hızınızı artırıyor. Wi-fi ve 3G’nin aynı anda kullanılması internete erişim hızınızı artırıyor ancak daha fazla pil tüketmenize sebep oluyor. Dolayısıyla güç tasarrufuna ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kapatmanızı öneriyoruz.

CNN