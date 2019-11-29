Telefon sahiplerine Wi-Fi uyarısı
iPhone'larda uzun süredir bulunan ama birçok kişinin bilmediği bu özellik telefonunuzun hızına hız katıyor.
Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde internet hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız.
Önce Ayarlar'a girin.
Ardından Hücresel kısmını seçin.
Gelecek olan ekran bu şekilde:
Ancak aradığımız özellik ekranın en altında.
Aşağı doğru ekranı kaydırın
Şimdi karşınızda Wi-Fi Yardımı seçeneği gelecek. Bu ayar kapalı olmalı.
Bu ayarın sebebi ne?
Bu özellik siz Wi-fi ile internete bağlandığınızda, eğer Wi-fi hızı yavaş ise, hücresel bağlantı yani 3G/4G üzerinden internet hızınızı artırıyor. Wi-fi ve 3G’nin aynı anda kullanılması internete erişim hızınızı artırıyor ancak daha fazla pil tüketmenize sebep oluyor. Dolayısıyla güç tasarrufuna ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kapatmanızı öneriyoruz.
CNN