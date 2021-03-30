Telefon üretim üssü! Yılda 5 milyon cep

Bölgesel konumu, nitelikli iş gücü ve kapsamlı teşvik sistemleri sayesinde Samsung’dan Oppo’ya Xiaomi’den Tecno’ya kadar dünyanın en büyük telefon üreticileri Türkiye’de yatırım kararı almıştı. Bunlardan Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Salcomp ortaklığıyla İstanbul Avcılar’da kurduğu akıllı telefon fabrikası da dün hizmete girdi.





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YATIRIM İKLİMİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, fabrikanın açılış törenine gönderdiği mesajda, “Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacak” dedi.

100 ADET MAĞAZA

Xiaomi Ortadoğu Başkanı Ronnie Wang ise gelecek 5 yıl içinde 7 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını kaydederek, “5G ve yapay zeka destekli nesnelerin interneti çalışmamızın daha geniş bir versiyonu. Dünyanın 3 numaralı akıllı telefon markasıyız. Nesnelerin interneti platformu ile 289 milyon cihazı birbirine bağlıyoruz” diye konuştu. Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang da “İlk etapta giriş segmentindeki Redmi 9C modelimizi bu fabrikada üreteceğiz. Mi Store’larımızın sayısını da 100’e ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

İHRACAT DA YAPILACAK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da etkinlik için gönderdiği mesajda şunları söyledi:

“Yatırımcılar Türkiye’nin geleceğine güvendi. Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi bir üretim üssü olarak seçmesi şaşırtıcı değildir. Bu yatırım, gerek teknoloji yönüyle gerekse ihracat potansiyeli yönüyle oldukça dikkati çekici. Türkiye’nin büyüme serüveni, yerli ve yabancı yatırımlarla devam etmektedir.”

DESTEK TAM GAZ SÜRECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise video mesajda şu bilgilere dikkat çekti:

“Türkiye, Xiaomi’nin dünyada üretim gerçekleştirdiği 4’üncü ülke. Bakanlık olarak yüksek teknolojili sektörlerdeki Ar-Ge ve nitelikli insan gücü kapasitesini geliştirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Yüksek teknolojili sektörlerde yapılacak yatırımları, bölge ayrımı olmaksızın 5'inci bölge desteklerinden yararlandırıyoruz. Xiaomi-Salcomp telefon üretim tesisi de bu kapsamdaki öncelikli desteklerinden faydalanacak.”