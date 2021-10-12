Telefon ve uydu sinyalleri güneş fırtınasından etkilenecek

NOAA tarafından yayınlanan uyarıda, bir Güneş fırtınası beklendiği ve bunun Dünya'nın manyetik alanını etkileyeceği belirtildi. Buna göre, uydular, GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir. NOAA'nın 'G2' yani 'orta dereceli fırtına' kategorisine koyduğu fırtınanın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlar ayrıca İrlanda'nın kuzeyinde aurora yani, Güneşteki manyetik fırtınaların Dünya'ya ulaşması sonucu kutuplar ve çevresinde gözlemlenen renkli ışımalar görülmesinin de beklendiğini açıkladı.

15 Mayıs 1921'de New York'ta gerçekleşen 3 günlük jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında yangınlar çıkmıştı.

Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, benzer fırtınalar 100 yılda bir meydana geliyor ve Dünya'yı bir 'internet kıyametine' sürükleyebilir.