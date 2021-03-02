Türkiye Telefonda yakınlarına 'Kötüyüm' diyen vatandaş bankta ölü bulundu

Telefonda yakınlarına 'Kötüyüm' diyen vatandaş bankta ölü bulundu

Türkiye

Telefonda yakınlarına 'Kötüyüm' diyen vatandaş bankta ölü bulundu

Antalya'da telefonla yakınlarını arayıp 'Çok kötüyüm, gelin beni alın.' diyen Hakan Paksoy dinlenmek için oturduğu parkta hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Gülseren Paksoy, 'Hakanım seni son bir kez göreydim.' diye gözyaşı döktü.

02 Mart 2021, Salı 17:16 Son Güncelleme:
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Antalya'da bisikletle dolaşırken aniden rahatsızlanıp telefonla bir yakınını arayan Hakan Paksoy (42), "Çok kötüyüm, gelin beni alın" dedi. Paksoy, dinlenmek için oturduğu bankta yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, gelen anne Gülseren Paksoy, "Hakanım seni son bir kez göreydim. Beni bırakıp, gittin" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Hakan Paksoy, gezmek için bisikletiyle evden çıktı. Gezi sırasında Paksoy, aniden rahatsızlanınca bir yakınını arayıp, "Çok kötüyüm, gelin beni alın" dedi. Ardından banka oturan Paksoy, yaşamanı yitirdi.

Telefon görüşmesinin ardından parka gelen yakınları, Hakan Paksoy'un hareketsiz yattığını fark edince 112 Aci Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Paksoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğlunun ölüm haberini alıp gelen Gülseren Paksoy, sinir krizi geçirdi. Bankta yatan oğlunun cenazesine bakan Paksoy, "Hakanım, seni son bir kez göreydim. Bırakıp gittin beni" diye gözyaşı döktü.

Paksoy'un cenazesi, ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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