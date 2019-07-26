Telefondan gözünü alamayan çocuk raylara düştü

Yekaterinburg şehrinin Chkalovskaya istasyonunda meydana gelen olayda, 9 yaşındaki çocuk elindeki telefona bakarak metro istasyonunda yürürken platformu geçtiğini fark etmeyip raylara düştü.

Bir süre raylarda koşan çocuğa daha sonrasında istasyonda bulunan bir yolcu yardım etti. Çocuk, yolcunun yardımıyla platforma tırmanarak kurtuldu. O anları istasyonun güvenlik kameraları kaydetti.

DHA