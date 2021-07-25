Telefonla geçirilen süre son iki yılda yüzde 40 arttı

App Annie Intelligence adlı bir danışmanlık firması, dünyada mobil uygulamalarda en çok vakit harcayan ülkeleri tespit etmek için bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, yalnızca Android telefonlardan alınan verileri içeriyor.

Bu araştırmaya göre Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarının mobil uygulamalarda, 2019'a göre yüzde 40 daha fazla vakit geçirdiği ortaya çıktı. Bu artış oranıyla Türkiye, yüzde 45’lik bir artış görülen Rusya’nın gerisinde, ikinci sırada bulunuyor.

Araştırmanın bulguları, uygulamalarda en çok vakit harcayanların Brezilyalılar olduğunu gösterdi. Brezilyalılar cep telefonlarına bakarak günde 5 saatten fazla vakit geçiriyor. Artış oranıyla ikinci sırada yer alan Türkiye, küresel sıralamada 6’ncı sırada bulunuyor.

HMD Global tarafından 7 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre katılımcıların yüzde 28'i ara sıra da olsa dijital detoks yapıyor. Uzmanlar, özellikle cep telefonu kullanımının arttığı pandemi sonrası, ruh ve beden sağlığı için dijital detoks yapmanın çok önemli olduğunu söylüyor.

Sonuç olarak, küresel uygulama pazarı tüm zamanların harcama rekorunu bir kez daha kırdı. Raporda 34 milyar dolar değerinde uygulama satın alındığı bilgisine yer veriliyor. Bu rakam, 2020 yılının ikinci çeyreğinden yaklaşık 7 milyar dolar, 2021 yılının 1. çeyreğinden ise 2 milyar dolar daha yüksek.