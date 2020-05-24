Telefonlar çekmiyor, GSM operatörlerinde sorun mu var?

Corona virüs salgını sebebiyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlar yakınlarına ulaşmakta zorluk çekiyor. 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulanması sebebiyle vatandaşlar bayram kutlamalarını cep telefonları aracılığıyla gerçekleştiriyor. Kullanıcıların şebeke sorununa sosyal medyadan tepki göstermelerinin ardından operatörler açıklama yaptı.

GSM operatörleri ile yakınlarını arayan bazı kullanıcılar, bölgelerinde şebeke sorunu yaşıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla hatlarda yaşanan yoğunluk dolayısıyla meydana geldiği düşünülen arama problemi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

















Yaşanan tepkiler üzerine açıklama yapan GSM operatörleri, sorunun kendi operatörlerinden kaynaklı olmadığını dile getirdi. Corona virüse karşı önlem amaçlı uygulanan 4 günlük yasak sebebiyle evlerinden çıkamayanlar yakınlarıyla bayramlaşmak için telefonlarına sarıldı fakat arama yapamadılar. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bazı bölgelerde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hat kullananlar arama yapmak istediklerinde şebeke sorunuyla karşılaştı.

Sosyal medyadan tepki gösterdiler

Bayramın ilk günü sevdiklerini aramak istediklerini ancak sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden GSM operatörlerine tepki gösterdi.







