Quick Charge 5 standardı, 100 watt üzerine çıkabiliyor. Verimliliği ise Quick Charge 4'ten yüzde 70 kadar daha fazla. Bu teknoloji aynı zamanda Quick Charge 4 Plus'a göre yüzde 10 daha soğuk kalabiliyor.

Bu teknoloji, 4500 mAh kapasitekli bir bataryayı 5 dakika gibi bir sürede yüzde 0'dan yüzde 50'ye kadar şarj edebiliyor. Dual Charge çözümünü kullanan teknoloji çift batarya üzerinden gidiyor ve her bataryayı 45W-50W arasında şarj ediyor.

Qualcomm, Quick Charge 5 teknolojisini dünyanın en hızlı ticari şarj çözümü olarak nitelendiriyor. Smart Identification of Adapter Capabilities özelliğinden yararlanan teknoloji, bu sayede takılan adaptörün enerji aktarımı, voltaj aralıkları, voltaj davranışı gibi karakteristiklerini analiz ediyor ve şarj gücünü buna göre ayarlıyor.

Öte yanda kıllı telefon bataryaları, yüksek hızlı şarj teknolojileri ile daha çabuk yıpranıp kapasite kaybı yaşıyorlar. Qualcomm, Quick Charge 5 ile bu durumun önüne geçecek bazı çözümler ürettiğini ifade ediyor. Ancak Qualcomm'un nasıl bir çözüm ürettiği şu an için bilinmiyor.

Şirket, Quick Charge 5'in Snapdragon 865 ve 700 serisi işlemcilerde kullanılabileceğini söylüyor. Ayrıca şirket, yeni hızlı şarj standardının sadece akıllı telefonlarda değil, aksesuarlarda da kullanılabileceğini ifade ediyor.



