Türkiye 'Telefonum ve cüzdanım çalındı' diyerek polisi aradı, gerçek başka çıktı

'Telefonum ve cüzdanım çalındı' diyerek polisi aradı, gerçek başka çıktı

Türkiye

'Telefonum ve cüzdanım çalındı' diyerek polisi aradı, gerçek başka çıktı

Antalya'da 'Telefonum ve cüzdanım çalındı' diyerek polisi arayan Rus Julia Varnoskiya'nın alkol aldıktan sonra eşyalarını arkadaşında unuttuğu ortaya çıktı.

23 Eylül 2021, Perşembe 12:24 Son Güncelleme:
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Aantalya'da yerleşik yaşayan Rus Julia Varnoskiya çantasında telefonunu ve cüzdanı göremeyince gasbedildiğini belirterek polisi aradı. Yapılan araştırmada, Julia Varnoskiya'nın aldığı alkol yüzünden telefonu ve cüzdanı arkadaşında unuttuğu ortaya çıktı.

Polisi harekete geçiren olay sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde yaşandı. Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Julia Varnoskiya (42), geceyi bir arkadaşında geçirdi. Sabaha kadar birlikte alkol olan Julia Varnoskiya, sabah saatlerinde evine geldi.

Taksiden indiği sırada telefonu ve cüzdanının çantasında olmadığını fark eden Varnoskiya, önce sitenin güvenliğinden, ardından polisten yardım istedi. İhbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen polisler, şüpheli ya da şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Julia Varnoskiya'nın telefonunu ve cüzdanını, birlikte alkol aldığı arkadaşının evinde unuttuğu ortaya çıktı. Julia Varnoskiya, daha sonra olay yerine gelen arkadaşıyla ayrıldı.


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