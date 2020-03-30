Telefonunuzda oynayabileceğiniz 10 retro konsol oyunu

Yukarıdaki oyunlardan bazıları paralı bazıları ise değil. İsimlerini uygulama mağazalardan aratarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Umarım bu video corona virüs günlerinde az da olsa neşelenmize ve gülmenize yardımcı olmuştur. En sevdiğiniz mobil oyun hangisi? Yorumlarda bize bildirin. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.



