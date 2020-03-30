Telefonunuzda oynayabileceğiniz 10 retro konsol oyunu
Modern akıllı telefonların NASA'nın aya iniş sırasında kullandığı bilgisayardan daha güçlü olduğunu biliyor muydunuz ? Aslında, bunu zaten biliyor olabilirsiniz. Peki telefonunuzun retro konsol oyunlarını oynatabileceğini biliyor muydunuz? Tamam, evet, muhtemelen bunu zaten biliyordunuz. Ancak telefonunuzda hangi konsol oyunlarının mevcut olduğunu bilmiyorsunuz, değil mi? O zaman doğru yere geldiniz. Bugün sizler için Mobil cihazlarda da oynayabileceğiniz en iyi retro konsol klasiklerinin bir listesini hazırladık.
30 Mart 2020, Pazartesi 11:46 Son Güncelleme:
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Yukarıdaki oyunlardan bazıları paralı bazıları ise değil. İsimlerini uygulama mağazalardan aratarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Umarım bu video corona virüs günlerinde az da olsa neşelenmize ve gülmenize yardımcı olmuştur. En sevdiğiniz mobil oyun hangisi? Yorumlarda bize bildirin. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.
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