Uçtan uca şifrelemeleri, gizlilik ve güvenlik odaklı mesajlaşma uygulaması Telegram, Google Play Store üzerinde 500 milyon indirmeyi geçti.

Telegram tamamen kullanıcı indirmelerine güveniyor. Bu, özellikle de deneysel Telegram X istemcisinin 10 milyon indirme yapmasıyla oldukça başarılı bir hâl aldı. Bildiğimiz gibi, Telegram şu anda kullanıcılara uçtan uca şifreleme yöntemiyle mesaj gönderme ve sesli arama yapma imkânı sunuyor.

Zoom, yalnızca son 3 hafta içinde 100 milyon yeni kullanıcı kazanarak 300 milyon kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı. Telegram'ın rekabet etmeyi hedeflediği WhatsApp'ın 5 milyar indirildiği dikkate alınırsa, uygulamanın henüz önünde daha çok yol var diyebiliriz.