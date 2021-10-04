Telegram hesabı nasıl açılır? Telegram’a nasıl girilir? Telegram kanalı oluşturma nasıl yapılır? soruları WhatsApp’ın bu akşam çökmesinin ardından yine merak konusu oldu. İşte popüper uygulama Telegram hakkında merak edilenler...

TELEGRAM HESABI NASIL AÇILIR?

Telegram hesap açmak için, uygulamayı cep telefonunuza yükleyiniz, ardından hesap açma işlemlerine başlayınız. Telegram hesabı açarken sırasıyla aşağıdaki işlemleri uygulayınız.

Telegram hesabı açmak için ilk yapmanız gereken “Start Messaging” butonuna basarak hesap açma işlemini başlatmanız gerekiyor. Bu aşamayı geçtikten hemen sonra ekrana gelecek olan yönlendirme sayesinde diğer işlemleri de kolaylıkla yapabilirsiniz.

Telegram hesabı açarken, uygulamanın yüklü olduğu cep telefonu numarasını girmeniz gerekecek. Telegram'dan cep telefonuna bir doğrulama kodu geleceği için numaranızı yazarken dikkatli olmanız gerekiyor.

Telegram hesabınızı açarken bu adımı cep telefonunuzu yazarak ilerliyorsunuz. Cep telefonu numaranıza tek kullanımlı bir kod gönderilecek. Telegram tarafından, telefonunuzun mesajlar bölümüne girerek bu kodu alınız ve ekranda kod yazan yere doğru bir şekilde yazmanız yeterli olacak. İstenen izinlere onay verdikten sonra Telegram hesabı açılmış olunur.

TELEGRAM NASIL KULLANILIR?

Telegram mesajları, yoğun şekilde şifrelenir ve kendini yok edebilir. Telegram, sohbetlerinize birden fazla cihazdan erişmenizi sağlar.

Sesli sohbet özelliğinin yanı sıra sadece ikili üçlü değil, pek çok kişinin aynı anda katılabildiği grup görüşme özelliği ile WhatsApp'tan eksik hiçbir yanı olmayan Telegram, Ağustos 2021 itibariyle 1 milyar indirmeyi geçmiş anlık mesajlaşma uygulamaları arasında.

Özel mesajlaşma, kaybolan mesaj gibi özellikleri de bulunan uygulamanın en iyi özelliklerinden biri dünya genelinde yaşanan bağlantı sorunlarından pek etkilenmemesi.

Mesaj şifreleme, güvenlik gibi konulara yaklaşımı da WhatsApp'a nazaran daha şeffaf, bu anlamda kimi internet kullanıcıları tarafından çok daha güvenli görülüyor. Uygulama tabii ki ücretsiz. Üstelik telefon numaranız olmadan da kaydolabiliyorsunuz.

Uygulama size aynı zamanda web.telegram.org adresi üzerinden sohbet etme fırsatı da tanıyor.



