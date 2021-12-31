Telegram için yeni güncelleme gizli metin özelliği getiriyor

İlgili metin hem sohbet ekranında hem bildirimlerde hem de sohbet listesinde gizlenmiş şekilde gösterilecek. Spoiler’ı okumaya hazır olanlar, mesaja dokunarak gizlenen metni okuyabilecek.

Telegram’a eklenen bir diğer yeni özellik ise iMessage tarzı reaksiyonlar oldu. Herhangi bir mesajın üstüne iki kere dokunarak yukarı baş parmak emojisiyle mesaja yanıt verilebiliyor. Mesajın üstüne bir kez dokunulduğunda ise kullanıcıların karşısına diğer emoji’ler çıkıyor. Çift dokunuşla beliren varsayılan emoji kullanıcılar tarafından değiştirilebiliyor. Bunun için Android kullanıcılarının sohbet ayarlarına, iOS kullanıcılarının ise ayarlar bölümündeki çıkartmalar ve emoji’ler sekmesine gitmesi gerekiyor.

Ayarlar menüsündeki Dil bölümü üzerinden, çeviri özelliğini de aktif hale getirebilirsiniz. Çeviri özelliği aktif olduğunda bağlam menüsüne çeviri butonu ekleniyor. Tüm Android cihazlarda sunulan bu özellik, iPhone ve iPad’de iOS 15 ve üstü sürümlerde destekleniyor.

Yeni güncellemeyle herkese açık olan kullanıcı isimleri, botlar, gruplar ve kanallar için QR kodu oluşturulabilecek. Kullanıcı isminin yanındaki QR kod ikonuna dokunulduğunda renk ve desen seçilerek QR kod hazırlanabilecek ve paylaşılabilecek. Kullanıcılar kendi QR kodlarını da Ayarlar menüsünde bulabilir.