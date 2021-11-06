Telegram reklam testlerine başladı

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, uygulamasında test amaçlı bir reklam hazırladı. Uygulama içi reklam bildirimi binin üzerinde takipçisi olan kanallarda test edilmeye başlandı. Reklamların kullanıcılara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Durov, daha önce kendi hesabından yaptığı açıklamada uygulamasına reklamların geleceğini açıklamıştı.

Durov, bu reklamların kişiselleştirilmiş olmayacağını, zira kullanıcı verilerinden faydalanmak istemediklerini ifade etmişti. Açıklamaya göre, reklam bildiriminde en fazla 160 kelime kullanılabilecek. Dış bağlantılara ve resimlere izin verilmeyecek.