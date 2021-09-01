Telegram, sınırsız canlı yayın dönemini başlattı

Mobil sürümlere yeni yapılan güncelleme ile Telegram artık Görüntülü Grup Aramaları 2.0 başlığı altında 1.000’e kadar izleyiciyi ve sınırsız sayıda sesli dinleyiciyi destekliyor. Şirket onu hakkında, “Önceki güncellememiz, Görüntülü Grup Aramalarını canlı yayınlar için güçlü bir araç haline getirdi ve artık canlı yayının izleyici sayısı sınırsız (kanalınızın popülaritesi veya Dünya’nın nüfusu, hangisi sizin durumunuzla daha alakalıysa) yapıldı. Bir kanalda Canlı Yayın veya bir grupta Görüntülü Sohbet başlatın; her ikisi de artık sınırsız izleyiciyi destekliyor. Kendi TV kanalınızı işletme gücü burada, cebinizde” dedi.

Telegram’da bulunacak “iletme” özelliği, mesajların gönderildiğinde nasıl gözükeceğini ve çeşitli özelleştirme seçeneklerini gösteren ön izleme seçeneklerine sahip olacak. Daha sonra da mesajı ilet butonuna tıklayıp, mesajı iletebileceksiniz. Sonraki kanala atlama özelliğine ek olarak çıkartmalar tarafında da yenilikler geliyor. Popüler çıkartmalar ve çıkartma seçiyor bilgisi ile donatılacak Telegram, okunmayan yorumları gösteren bir sayaç ile de kullanıcıları karşılıyor.



