Clubhouse hala iOS platformuna özel ve sadece davet usulü çalışan bir uygulama olarak kalmaya devam ederken, Telegram Sesli Sohbet 2.0 ise genel kullanıma açılmış durumda. Yani isteyen her Telegram kullanıcısı bu yenilikten faydalanabilir.

En son Telegram güncellemesi, sesli sohbetlerle ilgisi olmayan birkaç özellik getiriyor. İstenmeyen bir durumda gönderilen mesajlar, gerçekten gönderilmeden önce iptal edilebilir. Ayrıca uzun bir sesli mesajı dinlemeyi bıraktığınızda baştan başlamanız gerekmez. Bunlara ek olarak Android kullanıcıları, listedeki bir sohbette sola kaydırırken hangi eylemi gerçekleştireceklerini seçmelerine olanak tanıyan bir yenilik de görüyor.