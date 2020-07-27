Telegram 6.3.0 sürümü ile birlikte uygulama içi dosya transfer boyutunda üst sınır, 2 GB’a yükseltildi. WhatsApp ile karşılaştırdığımızda bu rakamın medya dosyaları için 16MB ve dokümanlar için 100MB ile sınırlı olduğunu belirtelim.

Son Telegram güncellemesinden sonra Telegram’da profil fotoğrafı belirleyebildiğiniz gibi profil videosu da belirleyebileceksiniz. Video düzenleyici tarafında ön kameradan kaydedilen fotoğraf ve videolar için kullanıcıların tercih edebileceği filtre seçenekleri mevcut.

Kullanıcılar, profil videolarını belirlerken çıkarmalar ya da animasyonlar eklemek için Telegram Medya Düzenleyicisi’ni kullanabilecekler.

Telegram, medya transferlerinde de değişikliğe gitti. Artık kullanıcılar, arkadaşlarından bir medya aldıklarında ana ekranda bir küçük resim görecekler. Ayrıca gizlilik ve güvenlik ayarlarına ‘yeni sohbetleri arşivle ve sessize al’ seçeneği eklendi. Tüm bunlara ek olarak grup sahipleri, daha detaylı grafikler görmesinin yanı sıra mesaj sayısına ve mesaj uzunluğuna göre ‘en iyi’ grup üyelerinin bir listesini görebilecek.











