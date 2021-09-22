Telegram’a canlı yayınlarda video ve ses kaydetme özelliği geldi

Telegram yayınladığı yeni bir güncellemeyle platforma ciddi yenilikler ekledi. Bunlardan ilki kullanıcıları daha çok ilgilendiren mesaj okunma istatistiği. 7 gün boyunca kullanıcı grupta gönderdiği mesajı kaç kişinin okuduğunu görebiliyor.

Diğer bir kullanıcı odaklı özellik ise sohbet ekranlarına 8 farklı temadan birisini uygulayabilme. Temalarda sohbet balonları, hareketli arka plan veya desenli arka plan gibi detaylar yer alıyor.

Son olarak sohbetlerde tıklandığı zaman hareketli ve titreşimli geri bildirimler yapabilen interaktif emojiler de güncellemede yerini aldı.

Telegram, sınırsız izleyici için canlı etkinlikler oluşturabilen milyonlarca topluluğa ev sahipliği yapıyor. İster hayatta bir kez yaşanabilecek bir konser ister günlük bir cebir dersi olsun, yöneticiler artık canlı sürümü kaçıranlar için yayınlamak üzere Canlı Yayınları ve Görüntülü Sohbetleri kaydedebilir. Yöneticiler, Video ve Ses veya Sadece Ses kaydetme seçenekleriyle Canlı Yayın veya Görüntülü Sohbet menüsünden bir kayıt başlatabilirler.



