Telegram’a grup görüntülü arama özelliği sonunda geliyor

Telegram bu özelliği 2020 yılı içinde hizmete sunacaktı ama bu olmadı. Ağustos 2020’de ise uçtan uca şifreli bire bir video görüşmeleri platforma eklemişlerdi.

Durov konuyla ilgili olarak, “Ekran paylaşımı, şifreleme, gürültü engelleme, masaüstü ve tablet desteği – modern bir video konferans aracından bekleyebileceğiniz her şey, ancak Telegram düzeyinde kullanıcı arabirimi, hız ve şifreleme ile” dedi.

Telegram bire bir görüntülü görüşmede uçtan uca şifreleme sunuyor. Ancak şirket buradaki özelliği açıkça onaylamadı. Mayıs ayında başlayacakları grup video görüşmelerinde de aynısını sunmayı planlayıp planlamadığı belli değil.



