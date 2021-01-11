Telegram'ın geliştiricisi, Apple’ın rakiplerinden daha tehlikeli olduğunu düşünüyor
Telegram yaratıcısı Pavel Durov, Apple’ın Twitter ve Google gibi şirketlerden daha tehlikeli olduğunu düşünüyor. Durov, "Apple ve Google, özgürlük açısından Twitter’dan çok daha büyük bir sorun teşkil ediyor. Apple bu iki siteden daha tehlikeli, zira uygulamalara erişiminizi tamamen engelleyebilir" ifadelerini kullandı.
11 Ocak 2021, Pazartesi 14:04 Son Güncelleme:
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Donald Trump'ın Twitter'dan yasaklanması ve senato binası baskınının organize edildiği düşünülen Parler isimli uygulamanın uygulama mağazalarından kaldırılmasına atıfta bulunan Pavel Durov, Google ve Apple'ın da diğer şirketler kadar tehlikeli olduğunu savunuyor. Durov’a göre iOS'tan Android'e geçmek çok daha iyi.
Durov, "Apple, Twitter ve Google’dan daha tehlikeli. Çünkü kullandığınız uygulamaları tamamen kısıtlayabilirsiniz, Android'de ise APK aracılığıyla programları kendiniz yükleyebilirsiniz" dedi.
Ayrıca Telegram ekibinin Safari için çok işlevli bir web uygulaması üzerinde çalışmaya devam ettiğini ve iPhone kullanıcılarının App Store'da engellenmiş olsalar bile messenger'ı kullanmalarına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.
Android ekosisteminin en önemli özelliği, açık kaynak kodlu olması. iPhone'larda ve diğer Apple cihazlarında uygulamaları yalnızca App Store aracılığıyla indirebileceğinizi de unutmayın.