Telegram ve sosyal paylaşım platformu VKontakte'nin yaratıcısı olan Rus girişimci Pavel Durov'a yaz aylarının sonunda Fransa vatandaşlığı verildiği açıklandı.

Fransa'nın resmi gazetesinde yayınlanan kararda Durov'a ülkenin 25 Ekim 1972 tarihli ve 72-964 sayılı kanunu doğrultusunda vatandaşlık verildiği belirtildi.

WhatsApp ile rekabet halinde olan Telegram, geçen aylarda dünya çapında 1 milyar indirme sayısına ulaşmıştı.

Telegram'a yaşanan kullanıcı akını, WhatsApp'ın gizlilik politikalarında gittiği değişikliğin ardından yaşanan tartışmaları takiben gelmişti.