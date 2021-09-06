Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, internet kullanıcılarının sıklıkla faydalı bilgileri incelemek yerine video izlemeyi tercih ettiğine dikkat çekerek, insanlarını beyinlerini bu tür içeriklerle yormamaları gerektiği konusunda uyardı.

İnsanın en güçlü aracının zihin olduğunu hatırlatan Durov, ancak internet kullanıcılarının Netflix ve TikTok'un ‘yapışkan pisliği’ ile doldurduğu beyinlerinin verimliliğini kısıtladığını, yaratıcılığı korumak adına bu tür içeriklerden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Durov, “Yaratıcı ve üretken olmamız için öncelikle zihnimizi, her gün ‘tavsiye algoritmaları’ ile dolup taşan alakasız içeriğin yapışkan pisliğinden temizlememiz gerekir. Yaratıcı özgürlüğümüzü yeniden kazanmak istiyorsak önce zihnimizin kontrolünü geri almalıyız” ifadelerini kullandı.

Rus girişimci, beynin temel sorulara yanıt veren ‘gerçek verilerle beslenmesi’ durumunda zihnin bu bilgiyi rüyada bile işleyip beklenmedik çözümler üreteceğinden emin olduğunu ifade etti.