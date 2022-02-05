Bilim & Teknoloji Telegram'ın kurucusu Durov: WhatsApp kullanıcıları gizliliğe güvenmesin

Telegram'ın kurucusu Durov: WhatsApp kullanıcıları gizliliğe güvenmesin

Bilim & Teknoloji

Telegram'ın kurucusu Durov: WhatsApp kullanıcıları gizliliğe güvenmesin

Telegram kurucusu Pavel Durov, WhatsApp uygulamasının kullanıcılar için bir gün bile güvenli olmadığını söyledi.

05 Şubat 2022, Cumartesi 11:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Pavel Durov'un açıklamasına göre WhatsApp'taki güvenlik açıkları nedeniyle şifreli yazışmalar yıllarca potansiyel saldırganlara açık bırakıldı. Durov çok daha gelişmiş bir uygulama olan Telegram'ın ise hiçbir zaman böyle sorunlar yaşamadığını söylüyor.

Durov bilgisayar korsanlarının birkaç yıl boyunca kullanıcı mesajlarına erişebildiğini hatırlattı. Siber savaş konusunda uzmanlaşmış Kuzey Amerika merkezli Boldend şirketi ile ilgili son zamanlarda ortaya çıkan bilgi sızıntıları, bu açıklamanın geçerliliğini destekliyor.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Acil nakit ihtiyacına hesaplı çözüm
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yazılımda derin öğrenme modeli hayatın her alanında yer almaya başladı