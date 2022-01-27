Ekonomi Telekom sektöründe kariyer fırsatı

Telekom sektöründe kariyer fırsatı

Ekonomi

Telekom sektöründe kariyer fırsatı

14 üniversitede devam eden program kapsamında öğrencilere haberleşme teknolojileri, network sistemleri başta olmak üzere 23 ders veriliyor.

27 Ocak 2022, Perşembe 17:12 Son Güncelleme:
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Türk Telekom, Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı’nın 6’ncı yılını tamamladı. Şu ana kadar programdan mezun olan 100 ’e yakın kişi Türk Telekom bölge müdürlüklerinde çalışmaya başladı. Programdan 6 yılda mezun olan öğrenci sayısı 2 bin 685’e ulaştı.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Telekomünikasyon sektörünün en önemli ihtiyacı nitelikli insan gücüdür. Ülkemizde teknolojik uzmanlıkların gelişimi ve eğitim adına üniversite-sanayi işbirliklerini stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Gençlerimizin arzu ettikleri gelecekle buluşmaları için çalışıyoruz” dedi.

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