Telekonferansla arabuluculuk

Adalet Bakanlığı’nın toplum sağlığının korunması amacıyla 14 Nisan’a kadar adliyelerde oluşabilecek salgın riskini dikkate alarak, duruşmaların ertelenmesi ve acil olmayan adli işlemlerin gerçekleştirilmemesine yönelik kararlar aldığını belirten MTN Hukuk&Arabuluculuk yönetici ortağı Avukat Arabulucu Filiz Metin, “Koronanın, adliyelerde ve adalete erişimde de bir engel yarattığını gözlemliyoruz. Arabuluculuk ise adliyeden bağımsız bir anlaşma üretme mekanizması. Arabuluculuk işleyişi koronavirüs salgınından etkilenmemektedir. Aksine arabuluculuk adliyedeki yavaşlamayı ortadan kaldıran hukuki bir ilaç” dedi.





Hastalık riskine engel oluyor

Arabuluculuğun, taraﬂarın mutlaka fiziki bir toplantıda, bir odada bir araya gelerek müzakere etmesini zorunlu kılmadığını belirten Filiz Metin, “Bu haliyle telekonferans yöntemiyle (Skype, WhatsApp, WeChatvb. )uygulamalar üzerinden taraﬂarı bir yerde bir araya getirmeden arabuluculuk süreci yürütülebiliyor. Taraﬂar veya avukatları, hiç yüz yüze gelmeden elektronik imza ile arabuluculuk anlaşma belgelerini imzalayabiliyor. Elektronik imza sahibi olmayanlar, tutanakların aslına kargo yoluyla ulaşıp bu şekilde imza atabiliyor. Bu yolla hastalık riskine karşı engel de sağlanıyor” dedi.





Evde kal ve anlaş

Koronavirüsün, birçok ticari ilişkiyi zora soktuğunu belirten Filiz Metin, şunları söyledi:

Çalışanlar, kiracılar ve şirketler virüsten etkilendi. Belki de bu süreçten etkilenmeyen kalmadı. Bunun üstüne sağlık için evlerinde kalması önerilen milyonlarca insan, adliyelerde durunca sorunlarını gidermek için bir adım atmak zorundalar. Bugünlerde hem evde kalmaya hem de sorun çözmeye imkan sağlayan yöntem arabuluculuktur. Arabuluculuk, taraﬂarın sözleşme yaparak anlaşabildiği her konuda mümkündür.