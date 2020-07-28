Bugün markaların en kritik gündemlerinden bir tanesi müşteri deneyimini geliştirmek. Özellikle COVID-19 salgınının yarattığı ekonomik belirsizlik birçok şirketin daha fazla dijital Müşteri Deneyimi'ne (CX) odaklanmasını sağladı. Birçok hizmet sağlayıcı, değişen müşteri beklentisini karşılamada sorun yaşarken; analitik, otomasyon, yapay zeka ve çok kanallı çözümler gibi dijital özelliklere ve evden çalışma modeline yatırım yapanlar bir adım öne geçmeye başladı.

İşte bu noktada Everest Group’un dış kaynak CRM ve çağrı merkezi sektöründeki hizmet sağlayıcıların performansını değerlendiren küresel çalışması PEAK MATRIX tüm markaların yakından takip ettiği önemli analizlerle dünyada sektöre yön veriyor. Everest Group’un, Liderler, Büyük Rakipler ve Adaylar olmak üzere üç ayrı kategoride listelediği PEAK Matrisi, servis sağlayıcıların mutlak pazar başarısını, vizyonunu, stratejilerini, hizmet odağını ve iş kapasitesini, dijital ve teknolojik çözümlerini, yatırımlarını ve müşteri geribildirimlerini baz alan, tarafsız, veri güdümlü ve karşılaştırmalı bir değerlendirme sağlıyor.

Bu yılki çalışmada Teleperformance, bir kez daha vizyonunu ve stratejisini, pazarın geçirdiği evrime ve iş ortaklarının ihtiyaçlarına uyacak şekilde geliştirmesiyle güçlü bir global lider olarak değerlendirildi. PEAK Matrisi üzerinde yıldan yıla pozitif hareketlilik sağlaması da Teleperformance'ın Yıldız Oyuncu olmasını sağladı.

Teleperformance Türkiye Genel Müdürü Tülay Doğrular, kendilerine bu başarıyı getirenin gelişim odaklı hizmet ve müşteri memnuniyeti konusunda ortaya koydukları çalışmalar olduğunu söylüyor. Doğrular, “Yeni normalde yol alan küresel bir lider olarak müşterilerimizle birlikte sürekli gelişmeyi, iş esnekliğimizi göstermeyi ve tüm Teleperformance Ailesi için güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm dünyayı etkisi altında alan bu zor dönemde de Teleperformance olarak, sektörümüze küresel deneyimlerimizle ışık tutmaya devam ediyoruz ve zorlukların üstesinden gelmede güçlü kalan ve hizmet kalitemizden ödün vermeyen etkileşim uzmanlarımızla inanılmaz gurur duyuyoruz. Biz birlikte ilerliyoruz. Markaları müşterileriyle buluşturan küresel lider ve yıldız oyuncu olmak, bize yüksek standartlardaki iş kapasitemizi daha da ileriye taşıma konusunda büyük bir motivasyon sağlıyor.” diyor.