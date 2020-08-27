Teleperformance, Bilişim 500 listesinde ilk 50 içine girdi

Teleperformance Türkiye, Türkiye’nin en büyük bilişim şirketlerinin belirlendiği Bilişim 500’de büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Geçen yıl ilk 100 arasına giren ve 74’üncü sırada yer alan Teleperformance Türkiye, bu yıl ‘Bilişim 500-İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda ciro itibarıyla en büyük 50’nci şirket oldu.

Şirket ‘Uluslararası Merkezli Üretici/ Üreticinin Temsilcisi’ genel sıralamasında ilk 10’a girerken aynı kategorinin ‘Hizmet’ alt kategorisinde 4’üncü büyük şirket olarak yer buldu. Teleperformance Türkiye 2019’da gerçekleştirdiği 71,7 milyon TL’lik ihracat rakamıyla ‘Hizmet İhracatı’ kategorisinde de en çok ihracat yapan 3’üncü şirket oldu. Aldığı bu başarı sonuçlarla Teleperformance Türkiye, Bilişim 500 listesinin en gözde şirketleri arasında yer aldı.

2020 yılı Bilişim 500 araştırmasından 4 büyük ödülle dönen Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, elde ettikleri başarıya dair yaptığı değerlendirmede “Bilişim 500’de her yıl yükselen grafiğimizi bu yıl yeni başarılarla taçlandırdık. Hizmet sunduğumuz markaların iş sürekliliğini eşsiz müşteri deneyiminden ödün vermeden devam ettiriyoruz. COVID-19 sürecinde 10’dan fazla yeni müşteri kazandık. Son 2 yıldır çok agresif ve kârlı bir şekilde büyüyoruz. Bu 2 yılda gelirlerimizi ikiye katladık. Sektördeki büyümeyle karşılaştırıldığında bu çok ciddi bir büyüme. Sonucunda gelen başarı da tüm ekibimize büyük gurur veriyor” diye konuştu.

2019’da özellikle e-ticaret, e-perakende ve yakın kıyı operasyonlarında yakaladıkları hızlı büyüme ivmesinin gelirlerinin artışında önemli rol oynadığına dikkat çeken Doğrular, 2020 ve sonrasına dair hedeflerini ise şöyle paylaştı: “Türkiye’de asıl fark yarattığımız ve güçlü olduğumuz yakın kıyı operasyonlarımızı büyütmeye hızla devam ediyoruz. Önümüzdeki 2 yıl içinde yabancı dilde sunduğumuz hizmetlerimizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye bu alanda büyük bir potansiyele sahip. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı içinde Balıkesir lokasyonundaki çalışan sayımızı 1.850 civarına taşıdık. 2021 sonuna kadar 2 yeni lokasyon daha açmayı hedefliyoruz. Bunlardan biri 6’ncı teşvik bölgesinde diğeri Ege’de olacak. Yatırımlarımızla beraber ciro ve ihracatta da önümüzdeki yıllarda agresif büyümeye devam edeceğiz.”