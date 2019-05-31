Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanlığına Fatih Savaş seçildi

Televizyon Yayıncıları Derneği'nden yapılan açıklama şu şekilde:.

30 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulumuz neticesinde yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantımızda oy birliği ile, Yönetim Kurulu Başkanlığına Turkuvaz Medya Grubu Hukuk Grup Başkanı Fatih Savaş, Genel Sekreterliğe Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ve Saymanlığa Türk Telekom Direktörü Ziyad Varol seçilmişlerdir.