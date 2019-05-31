Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanlığına Fatih Savaş seçildi
Televizyon Yayıncıları Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yeni Başkan ve Yönetim Kurulu seçildi. Gayrettepe Dedeman Otel’de yapılan genel kurulda Turkuvaz Medya Grubu Hukuk Grup Başkanı Fatih Savaş Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi
Televizyon Yayıncıları Derneği'nden yapılan açıklama şu şekilde:.
30 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulumuz neticesinde yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantımızda oy birliği ile, Yönetim Kurulu Başkanlığına Turkuvaz Medya Grubu Hukuk Grup Başkanı Fatih Savaş, Genel Sekreterliğe Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ve Saymanlığa Türk Telekom Direktörü Ziyad Varol seçilmişlerdir.