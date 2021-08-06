Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde oturan Aynur E.’nin eşi Şahin E. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taziye çadırı kurulan eve gelen Feda U., Aynur E. ile arkadaşlık kurdu. Feda U., zaman içinde güvenini kazandığı Aynur E.’ye kahvaltıya gitti. Kahvaltı sırasında televizyondaki çarşaflı hırsız haberi sunulurken Aynur E., Feda U.’ya “Ne güzel yöntem. Çarşaf giyince bulunamıyorlar” dedi. Hırsızlık olaylarından söz açılınca Aynur E., kendisinin de altın ve parasının olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Feda U., arkadaşı Hatice Y. ile Aynur E.’nin evini soymaya karar verdi.





EVİN ANAHTARINI KOPYALADI... ÇARŞAF GİYİP KAMUFLE OLDULAR

Aynur E.’nin evinin anahtarını kopyalayan Feda U., Hatice Y., Tarihi Büyüksaat Vakıflar Çarşısı’na giderek çarşaf satın aldı. Feda U., kopyaladığı evin anahtarını kız kardeşi Ahu U. ile arkadaşı Hatice Y.’ye verip Aynur E.’yi buluşmak için dışarı çağırdı. Çarşaf giyen Ahu U. ile Hatice Y., 1 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Aynur E.’nin evine girip 70 bin TL para ile 80 bin TL değerindeki 4 altın bilezikle bir kolyeyi çalarak kaçtı. Akşam saatlerinde eve dönen Aynur E., para ve altınlarının yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi.

OTOBÜS KARTININ SERİ NUMARASINDAN TESPİT EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çarşaflı ve yüzlerini peçe ile gizleyen iki kadının eve girip çıktığını tespit etti. Polis, hırsızlık olayının ardından otobüse binen kadınların kullandığı kent kartının seri numarasını saptadı. Yakın tarihlerde aynı seri numaralı otobüs kartının kullanıldığı toplu taşıma araçlarının kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Ahu U. ile Hatice Y. olduğunu belirledi.

‘ŞEYTANA UYDUK’ SAVUNMASI

Feda U. ile Hatice Y., evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Feda U.’nun kız kardeşi Ahu U. ise adresinde bulunamadı. Şüphelilerin aralarında bölüştükleri paranın bir kısmıyla kredi kartı borçlarını ödedikleri, diğer kısmını da harcadıkları belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerden Feda U. ifadesinde “Bir anda şeytana uyup, hırsızlık planı yaptık. Daha sonra para ve altınları çalıp kendi aramızda bölüştük” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Feda U. ile Hatice Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahu U.’yu yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA (DHA)