Televizyonun en sevilenleri Twitter’da çok konuşuluyor

Dizi izlerken diğer yandan Twitter’dan kopmayan izleyicilerle etkileşim halinde olmak pek çok kullanıcı için keyifliyken, spoilerdan kaçmak isteyenler de yok değil elbette. Ama Twitter’da dizi izleme keyfini bir kat daha artıran sessize alma özelliğini kullanarak favori diziniz hakkında yapılan yorumlardan kaçınmanız mümkün. Aynı zamanda kişiselleştirilmiş listeleme özelliği ile sevdiğiniz dizileri listeler sekmesine ekleyebilir, ilgili tweet’lere kolayca erişerek, yakın takipte de kalabilirsiniz.

Her zaman olduğu gibi diziler, en sevilen şov programları Twitter’da şimdilerde de çok konuşuluyor. İşte şu ara en çok konuşulan TV programlarıyla ilgili tweetler:

Mucize Doktor

Mucize Doktor

Çukur

Kuzey Yıldızı

Temizlik Avcıları

Temizlik Avcıları

Temizlik Avcıları

Temizlik Avcıları





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