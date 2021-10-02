Telgrafın tellerinde çiçekler açar

Tradescantia bitkisi, bilinen adıyla telgraf çiçeği... Yaprakları ve dalları uzayıp sarkan bitki, telgraf tellerine benzetildiği için böyle anılıyor. 70’e yakın türü var. Kolay yetişen, hızla çoğalan bir tür. Dalını kırıp toprağa sokmanız yeterli. Genel olarak güneşi seviyor. Bitkinizin dalları uzayıp gidiyorsa, yanlardan sürgünler vermiyorsa yeterince güneş almadığı içindir. Telgraf çiçeği geçirgen topraklarda iyi gelişiyor. Fazla sulamayı ve soğuğu sevmiyor.

KARA SEVDA ÇİÇEĞİ

Mor telgraf çiçeği, mor kraliçe, kara sevda çiçeği gibi adlarla da bilinir. Dalları da yaprakları da mordur. Tüylü ya da yünlü telgraf çiçeği, pembe ve mor bir çiçek açar. Yapraklarında tüye benzer dokular vardır. Yarı gölgeli alanları sever. Örümcek ya da mavi çiçekli telgraf melez bir türdür. Şerit halinde yapraklar arasına mavi çiçekler açan bu tür, dış mekanda yetiştirmeye uygundur.

YER ÖRTÜCÜ OLABİLİR

Kılıç şeklinde yaprakları olan tekne-beşik zambak telgraf çiçeği geniş araziyi örtmek için dikilebilir. Yaprakların bir tarafı pembe diğer tarafı yeşildir. Telgraf çiçeğine çok benzediği için, bir türü olarak kabul edilen ‘yalancı telgraf çiçeği’, mavi taç yaprakları olan bir türdür. Doğu Karadeniz’de yaygın görülür.

DAMAT PİJAMASI

Ak, pembe, yeşil telgraf çiçeği türleri de var. Yaprakları çizgili olan türlerden birinin adı damat pijaması ki eski çubuklu pijamalar düşünülünce, bu ismi tam hak ediyor. Pek çok türü, minik güzel çiçekler açan telgraf çiçeğini, raflarınıza çokça yerleştirerek dekorasyonun bir parçası olarak kullanmanız mümkün.

ÇİÇEK GİBİ DAYANIŞMA

Dayanışma bölümünün bu haftaki konuğu Hanife Özsoy. Hanife Hanım, yaşadığı Ayvalık’ın enfes güneşi altında özenle yetiştirdiği çeşit çeşit sukulentleri internet üzerinden satışa sunuyor. ‘@ozsoy5008’ adlı Instagram adresinde ürünlerini görüp kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Aldığınız çiçeklerle ilgili bakım tüyoları sorarsanız da yardımcı olacaktır.