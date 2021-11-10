Yemek Telli şakşuka nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta telli şakşuka tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
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Telli şakşuka nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta telli şakşuka tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Telli şakşuka nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta telli şakşuka tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Kanal D'nin en çok altın veren yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler telli şakşuka tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise telli şakşuka tarifi araştırıyor. Peki, telli şakşuka nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız telli şakşuka tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

10 Kasım 2021, Çarşamba 13:36 Son Güncelleme:
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Farklı ve bir o kadar da lezzetli olan telli şakşuka tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, telli şakşuka nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yemenize sebep olacak telli şakşuka tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TELLİ ŞAKŞUKA TARİFİ

Telli şakşuka malzemeler

Kızartma için;

  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 2 adet patlıcan
  • 2 adet kabak
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet kapya biber

Sos için;

  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet soğan
  • 3 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım su bardağı su

Tabanı için;

  • 200 gr tel kadayıf
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ

TELLİ ŞAKŞUKA YAPILIŞI

Tavaya sıvıyağ alınır. Yağ kızınca küp küp doğranmış patlıcanlar eklenir. 

Patlıcanlar kızarınca tavadan alın.

Aynı tavaya küp küp doğranmış kabakları ekleyin ve kızarınca alın.

Aynı yağın içine kapya biber ve normal biberleri ekleyip kızarınca içinden alın. 

Ayrı bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 diş ince kıyılmış sarımsak ve ince kıyılmış soğanı ekleyin. Hafif kavurun. Üzerine 3 rendelenmiş domates ekleyip kavurmaya devam edin. 

1 tatlı kaşığı şeker ve yarım yemek kaşığı domates salçası ekleyin.

Karabiber ve pul biberi de ilave edin. 

iyice pişen domatese yarım çay bardağı su ekleyin ve suyunu çekene kadar kaynatın. Suyunu çekince kızartmaları sosa ekleyip iyice karıştırıp altını kapatın.

Ayrı bir tavaya tel kadayıfı koyun.

Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ döküp çevirerek karıştırın. 

Kavrulunca ocaktan alıp servis tabağına koyun. 

Zemine iyice yayın ve üzerine soslu kızartmayı ekleyin.

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