Türkiye TEM bağlantı yolunda kaza, trafik kilitlendi

TEM bağlantı yolunda kaza, trafik kilitlendi

Türkiye

TEM bağlantı yolunda kaza, trafik kilitlendi

Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobil, 4 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

03 Mart 2021, Çarşamba 14:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin, 4 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir istikametinde ilerleyen 34 HV 9479 plakalı hafif kapalı kasa kamyonet, 09 Y 1888 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki iki kişi yaralanırken, kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kamyonet içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği yoldaki bariyerlerde hasar oluştu. Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikametindeki trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Reform paketi ve Anayasa Mahkemesi
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Bıktık usandık bu gerginlikten
Hakan Çelik
Murat Çelik
Devletten hesap sorulamaz mı?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye'nin konuştuğu görüntülerde saldırganların cezası belli oldu