Türkiye TEM Bağlantı yolunda yön tabelası devrildi, araçlar kaza yaptı

TEM Bağlantı yolunda yön tabelası devrildi, araçlar kaza yaptı

Türkiye

TEM Bağlantı yolunda yön tabelası devrildi, araçlar kaza yaptı

İstanbul TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında rüzgarın etkisiyle yön tabelası devrildi. Tabeladan kaçmak isteyen 2 araç kaza yaptı. Ekipler tabelayı kaldırmak için olay yerinde.

27 Ocak 2021, Çarşamba 09:09 Son Güncelleme:
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Tabelanın bir aracın üzerine devrildiği öğrenilirken, bölgede trafik yoğunluğu arttı. İBB'nin trafik durumu haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 65'i buldu.


AKOM uyarı yapmıştı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayacak soğuk hava nedeniyle il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde ise hafif kar yağışlarının etkili olacağını bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstereceği aktarıldı. 

Güneyli yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak etkili olacağı kaydedilen açıklamada, kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle halihazırda 15 derece olan sıcaklıkların, 8 ila 12 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği belirtildi. 

Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayarak hızla soğuyacak hava nedeniyle yağışların il genelinde karla karışık yağmur; Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi şehir merkezi dışında kalan kesimlerde ise hafif kar şeklinde olacağı aktarıldı. 

Açıklamada, AKOM verilerinde mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların, 2-3 derece daha fazla azalması ihtimaline yer verilirken, böyle bir durumda yağışların şehir merkezinde kara dönüşebileceği bilgisi paylaşıldı.

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