TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1’i ağır, 4 yaralı
İstanbul'da Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda 1 TIR, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken TEM bağlantı yolu durma noktasına geldi. Öte yandan, GOP-Metris yönünde de zincirleme trafik kazası meydana geldi
Olay, sabah 06:30 sıralarında Esenyurt- Bahçeşehir TEM Otoyolu’nda meydana geldi. 1’i TIR 7 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Esenyurt-Bahçeşehir TEM istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, kazaya karışan bazı araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.
GOP-METRİS YÖNÜNDE ZİNCİRLEME KAZA
Öte yandan, TEM GOP-Metris yönünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı.
Posta.com.tr'nin edindiği bilgilere göre, 5 aracın karıştığı iddia edilen zincirleme kazaya ekipler müdahale ediyor.
İHA-Posta.com.tr