TEM otoyolu Ankara yönü trafiğe açıldı

Bolu Dağı Tüneli’nin TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönü, yenileme çalışmalarının sona ermesiyle akşam saatlerinde trafiğe açıldı

06 Aralık 2018, Perşembe 22:27
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TEM otoyolu Ankara yönü trafiğe açıldı

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti üzerinde, kullanım ömrünü tamamlayan viyadük bağlantı noktalarında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol 17 Kasım tarihinde ulaşıma kapatıldı.

Yaklaşık 20 gün süren çalışma sonunda bugün akşam saatlerinde TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönü trafiğe açıldı. 

BOLU (İHA)

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