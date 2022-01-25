Türkiye TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü açıldı

TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü açıldı

Türkiye

TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü açıldı

İstanbul'da kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden olmuştu. TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

25 Ocak 2022, Salı 08:14 Son Güncelleme:
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İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle vatandaşların saatlerce yolda kalmasının ardından TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaya başladı.


İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi.

Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.

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