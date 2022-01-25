TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü açıldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle vatandaşların saatlerce yolda kalmasının ardından TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaya başladı.





İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi.

Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.







