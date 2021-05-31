Türkiye TEM Otoyolu'na girişe sınırlama getirildi! İstanbul trafiği rahatlayacak

TEM Otoyolu'na girişe sınırlama getirildi! İstanbul trafiği rahatlayacak

Türkiye

TEM Otoyolu'na girişe sınırlama getirildi! İstanbul trafiği rahatlayacak

UKOME kararı ile transit araçlar için TEM Otoyolu'na girişinde sınırlama getirildi. Uygulama ile İstanbul trafiği rahatlayacak.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 17:11 Son Güncelleme:
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İstanbul trafiğini rahatlatacak önemli bir gelişme yaşandı. UKOME kararı ile transit araçlar için 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak şekilde TEM Otoyolu ve çeşitli noktalara girişinde sınırlama getirildi.

CNN TÜRK Muhabiri Sema Akbulut detayları şu şekilde aktardı:

Uygulama İstanbul’dan geçiş yapan TIR ve kamyon sürücülerini özellikle ilgilendiriyor. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKEME) yeni bir karara imza attı. Hemen yanı başımızda TEM Otoyolu bulunuyor. TEM Otoyolu’nda sıklıklar kamyon ve TIR’ları görüyorduk ancak, 1 Haziran’dan itibaren artık onları bu yolda göremeyeceğiz. Ayrıca D-100, TEM ve bağlantı yollarında da yasak getirildi. Bu aşamadan sonra sadece Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanabilecekler. Kurala uymayanlara ise ceza uygulanacak.

Transit yük taşıyan araçlar Anadolu Yakası’nda Kurnaköy gişelerinden itibaren, Avrupa Yakası’nda ise Kınalı gişelerinden itibaren TEM Otoyolu’nu kullanamayacak. İstanbul trafiğini rahatlatabilmek için bu karar alındı.


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