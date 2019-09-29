TEM Otoyolu’nda 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

Hakan K. idaresindeki çekici, Taner Y. yönetimindeki TIR, Slavico G. kontrolündeki Sırbistan plakalı TIR ve Osman Yıldız yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

3 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil içerisinde bulunan sürücü Osman Yıldız, eşi Elif Yıldız, oğlu Namık Yıldız yaralanırken, sürücü Yıldız’ın annesi Hacer Yıldız, ve akrabası oldukları öğrenilen Fadime Orhan ve Sahure Özkan hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİNİN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde bulunan yaralı ve ölüler dışarı çıkartıldı.

Ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Sahure Özkan, Fadime Orhan ve Hacer Yıldız hayata döndürülemedi. İlk kontrolleri ambulansta yapılan yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Osman Yıldız hayatını kaybeden annesinin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü. Daha sonra ekipler tarafından ambulansa alınan sürücü hastaneye sevk edildi.

15 KM KUYRUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaralılara müdahale etmek için sağlık ekiplerinin karşı şeritten ulaştığı kaza alanında 2 yönlü de trafiğe kapanınca yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafikte sürücüler kontak kapatarak kaza alanını izlemeye başladı. Otoyolun İstanbul istikametinde de ekip araçları nedeni ile trafik tek şeritten sağlanabildi.

AFAD BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

Kaza sırasında TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde seyir halinde olan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, kaza sebebi ile yolda kaldı. Aracından inerek kaza alanına gelen Güllüoğlu, yetkililerden bilgi aldıktan sonra tekrar aracına döndü. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların naaşı cenaze aracına koyularak morga kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yolun açılması ile trafik normale dönmeye başladı.