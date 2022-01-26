Türkiye TEM Otoyolu'nda bırakılan araçlar alınmayı bekliyor!

TEM Otoyolu'nda bırakılan araçlar alınmayı bekliyor!

Türkiye

TEM Otoyolu'nda bırakılan araçlar alınmayı bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı 2 gün önce kenti esir aldı. Yolların kapanması sonucu evine gidemeyen vatandaşlar araçlarını TEM Otoyolu kenarlarına bırakmıştı. Yollar açıldı, TEM Otoyolu İSTOÇ ve Mahmutbey Gişeleri mevkiindeki araçların sahiplerine 'Gelin alın' çağrısı yapıldı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 07:38 Son Güncelleme:
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İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçtiğimiz gece trafik durmuştu. Sürücüleri tarafından TEM Otoyolu kenarlarına bırakılan araçlar alınmayı bekliyor.


Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla İstanbul’da etkili olan Kar Yağışı gündelik yaşamda aksamaların olmasına sebebiyet vermişti. İki gün önce Megakent’ti esir alan kar yağışı yollarda araçların kalmasına neden olmuştu.

TEM’DE ÇEKİLMEYİ BEKLİYORLAR

Önceki günün akşam saatlerinde etkisi kuvvetli şekilde gösteren kar yağışı, TEM Otoyolu’nda ilerleyen sürücülere zorunlu anlar yaşatmıştı. Sürücüler, yolların açılmayacaklarını anladıklarında araçlarını yol kenarına bırakıp gitmişlerdi. TEM Otoyolu İSTOÇ ve Mahmutbey Gişeleri mevkiinde yol kenarlarında araçların durduğu görüldü.

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