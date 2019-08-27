TEM Otoyolu’nda devrilen araç tankere çarptı: 6 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’ta katıldıkları cenazeden İstanbul’a dönen ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu Mehmet B. idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 50 metre otoyolda sürüklenen araç, aynı istikamette ilerleyen Mustafa T. yönetimindeki tankere çarparak durdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Ömer Bozkurt (3), Hümeyra Nehir Giyici (3), Mustafa Bozkurt (67), Kafiş Giyici (53), Kadriye Giyici (25) ve Yaşar Giyici (57) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri yapılmak üzere kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, 2 şeride düşen TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU (İHA)