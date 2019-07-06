TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, Düzce’nin Gümüşova ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir TIR yolun karşı şeridine geçti. Karşı yönden gelen 1 otomobil, 1 TIR ve 1 yolcu otobüsü yolun karşı şeridine geçen TIR'a çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisi ile tanker ile yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok ayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

TIR'ın yolun karşı şeridine geçmesi sonrası kopan demir bariyerin trafiğe kapattığı yol ise ekipler tarafından yapılan çalışma ile kaldırılmasının ardından kontrollü olarak açıldı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda araçların kontrollü olarak geçişi sağlanıyor.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

DÜZCE (İHA)