TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR'ın altında kaldı
TEM Otoyolu'nda İstanbul il sınırının başlangıç noktasının 30 metre ilerisinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye TIR çarptı. TIR'ın altında kalan kişi feci şekilde can verdi. Olay yeri inceleme ekipleri cansız bedenin parçalarını yoldan topladı
Kaza saat 02:45 sıralarında İstanbul il sınırının başlangıç noktasının 30 metre ilerisinde Şekerpınar mevkiinde meydana geldi. Kazada TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen bir erkek vatandaşa 67 AZ 937 plakalı TIR çarptı.
POLİSLER PARÇALARI TEK TEK TOPLADI
Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan vatandaşın bedenini olay yerine gelen polis ekipleri muhafaza ederken olay yeri inceleme ekipleri parçaları tek tek topladı. Yapılan inceleme sonucu ölen vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.
Kazada ölen kişinin kimliğinin parmak izinden tespit edileceği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izi alınan ceset Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)