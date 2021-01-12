Türkiye TEM Otoyolu'nda kaza! 12 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu'nda kaza! 12 araç birbirine girdi

Türkiye

TEM Otoyolu'nda kaza! 12 araç birbirine girdi

Esenyurt'ta TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

12 Ocak 2021, Salı 09:33 Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt'ta TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik kilitlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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5 kişi hastaneye kaldırıldı 

Olay yerindeki ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan kazada yaralanan 5 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

1 şerit trafiğe kapandı 

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından kazayla ilgili olarak bilgilendirme yapıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Basın Ekspres Güneşli-Kuyumcukent Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Olay yerinden görüntüler:


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