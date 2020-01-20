TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca 97 yaşında yaşamını yitirdi. Hayrettin Karaca Alternatif Nobel ödülüne layık görülmüş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da ‘Orman Kahramanı’ seçilmişti.





Torunundan açıklama

Torunu Yeşne İren Hürriyet.com.tr’ye şunları söyledi:

‘Yaşlılığa bağlı sorunları vardı. İnşallah nur içinde uyusun. Onun fikrine, orman ve yeşil sevgisine sahip çıkmaya devam edeceğiz.’









TEMA Vakfı: Tüm ülkemizin başı sağ olsun

TEMA Vakfı, Twitter hesabından "Kamuoyuna duyuru: Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.











