Temassız ödeme katlandı

Kartlı ödeme tutarının 133.7 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 28.2 milyar lirasında banka kartları, 3.1 milyar lirasında ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemeler yüzde 47 yükseldi.

YAPILANDIRMA ETKİSİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan 3.5 günlük tatil kartlı ödemelere de yansıdı. Kartlı ödemelerde havayollarının yüzde 188 ile en fazla artış gerçekleşen sektör olduğu görüldü. Konaklama ve seyahat acentesi ödemeleri de ilk 5’te yer aldı.

Vergi yapılandırmalarının ilk taksitlerinin ödenmesinin etkisiyle de kamu/vergi ödemeleri yüzde 164 büyüyerek ikinci sırayı aldı. Öte yandan temassız ödeme adedi yüzde 82 artış gösterdi. Günlük temassız ödeme adedi ise 13 milyon adede ulaştı.