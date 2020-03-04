Dünya Tembel güvercinler uçmaya üşendi

Tembel güvercinler uçmaya üşendi

Dünya

Tembel güvercinler uçmaya üşendi

Hindistan'da iki tembel güvercin uçamaya üşenerek bir uçağa bindi. Havayolu şirketi, "Hayal ettiğiniz uçuş bu değildi" diyerek özür diledi.

04 Mart 2020, Çarşamba 13:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Hindistan'da GoAir Havayolları'na ait Amhedabad'dan Jaipur'a havalanacak olan bir uçakta cuma günü yolcular iki güvercinin olduğunu fark etti. Yolcuların güvercinleri yakalamaya çalışırken çekilen görüntüleri, internette viral oldu. Güvercinler, kabin ekibi ve yolcular tarafından yoğun çabaya rağmen yakalanamayınca, uçağın kapıları açıldı ve güvercinlerin çıkması sağlandı. Yaşanan olaya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan havayolu şirketi, "Umut ettiğiniz seyahat deneyiminin bu olmadığını anlıyor ve özür diliyoruz" ifadelerini kullandı. Uçak, tembel güvercinler nedeniyle planlanan saatten 30 dakika geç kalktı. 

İlgili Haberler
Güvercinlerin fiyatı otomobil ile yarışıyor



Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Kim doğru söylüyor?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Karmaşa, göç, askerileşen siyaset...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Yunanistan 1 göçmeni daha öldürdü