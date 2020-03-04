Tembel güvercinler uçmaya üşendi

Hindistan'da GoAir Havayolları'na ait Amhedabad'dan Jaipur'a havalanacak olan bir uçakta cuma günü yolcular iki güvercinin olduğunu fark etti. Yolcuların güvercinleri yakalamaya çalışırken çekilen görüntüleri, internette viral oldu. Güvercinler, kabin ekibi ve yolcular tarafından yoğun çabaya rağmen yakalanamayınca, uçağın kapıları açıldı ve güvercinlerin çıkması sağlandı. Yaşanan olaya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan havayolu şirketi, "Umut ettiğiniz seyahat deneyiminin bu olmadığını anlıyor ve özür diliyoruz" ifadelerini kullandı. Uçak, tembel güvercinler nedeniyle planlanan saatten 30 dakika geç kalktı.

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